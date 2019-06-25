Бекиров в СИЗО практически ничего не ест, - адвокат

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров "практически ничего не ест", опасаясь повышения уровня сахара в крови. Об этом заявил его адвокат Алексей Ладин, сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат посетил Бекирова в СИЗО Симферополя. Активист рассказал защитнику, что его вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога. Кардиолог оценил степень риска его здоровью как "очень высокий".

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы", - рассказал Ладин.

Напомним, в России завершили следствие по делу украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в "незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки".

До этого адвокат украинского политзаключенного рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.