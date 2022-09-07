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Бегунья Стребкова пополнила список украинок в финале Бриллиантовой лиги

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Цюрих, Среда 07 сентября 2022 14:29
Бегунья Стребкова пополнила список украинок в финале Бриллиантовой лиги Фото: Украинская бегунья Наталья Стребкова (facebook.com/sportevent.kh)
Автор: Антон Федорцив

Список украинских спортсменок в финале Бриллиантовой лиги-2022 в швейцарском Цюрихе пополнился бегунью Натальей Стребковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

27-летняя легкоатлетка впервые выступит на самом высоком уровне. Она попала в список участниц турнира по бегу на дистанции 3000 метров.

Стребкова стала седьмой украинкой в ​​финале Бриллиантовой лиги. Ранее в решающие соревнования легкоатлетического сезона пробились Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко (все – прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (тройной прыжок и прыжки в длину), Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами). Единственным мужчиной в компании топ-спорстменов стал прыгун в высоту Андрей Проценко.

Дебютный финал для Стребковой стал возможным с лучшим показателем сезона в карьере – 9:24,54 минуты. Этот результат в то же время стал новым национальным рекордом. С таким временем Стребкова финишировала 4-й на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

В финал сезона на дистанции 3000 м отобрались 11 легкоатлеток. Фавориток несколько – вице-чемпионка мира Веркуха Гетачев (Эфиопия), Винфред Мутиле Яви из Бахрейна, американка Эмма Коберн и представительница Кении Жаклин Чепкоэч.

К слову, накануне сборная Украины объявила заявку команды на Кубок Дэвиса-2022.

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