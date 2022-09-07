Бігунка Стребкова поповнила список українок у фіналі Діамантової ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

27-річна легкоатлетка вперше виступить на найвищому рівні. Вона потрапила до переліку учасниць турніру з бігу на дистанції 3000 метрів.

Стребкова стала сьомою українкою у фіналі Діамантової ліги. Раніше у вирішальні змагання легкоатлетичного сезону пробилися Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (всі – стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок і стрибки в довжину), Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (біг на 400 м із бар'єрами). Єдиним чоловіком у компанії топ-спорстменів став стрибун у висоту Андрій Проценко.

Дебютний фінал для Стребкової став можливим із найкращим показником сезону в кар'єрі – 9:24,54 хвилини. Цей результат водночас став новим національним рекордом. Із таким часом Стребкова фінішувала 4-ю на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

До фіналу сезону на дистанції 3000 м відібралися 11 легкоатлеток. Фавориток кілька – віце-чемпіонка світу Веркуха Гетачев (Ефіопія), Вінфред Мутіле Яві з Бахрейну, американка Емма Коберн і представниця Кенії Жаклін Чепкоеч.