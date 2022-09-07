Бігунка Стребкова поповнила список українок у фіналі Діамантової ліги
Список українських спортсменок у фіналі Діамантової ліги-2022 у швейцарському Цюриху поповнився бігункою Наталією Стребковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
27-річна легкоатлетка вперше виступить на найвищому рівні. Вона потрапила до переліку учасниць турніру з бігу на дистанції 3000 метрів.
Стребкова стала сьомою українкою у фіналі Діамантової ліги. Раніше у вирішальні змагання легкоатлетичного сезону пробилися Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (всі – стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок і стрибки в довжину), Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (біг на 400 м із бар'єрами). Єдиним чоловіком у компанії топ-спорстменів став стрибун у висоту Андрій Проценко.
Дебютний фінал для Стребкової став можливим із найкращим показником сезону в кар'єрі – 9:24,54 хвилини. Цей результат водночас став новим національним рекордом. Із таким часом Стребкова фінішувала 4-ю на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
До фіналу сезону на дистанції 3000 м відібралися 11 легкоатлеток. Фавориток кілька – віце-чемпіонка світу Веркуха Гетачев (Ефіопія), Вінфред Мутіле Яві з Бахрейну, американка Емма Коберн і представниця Кенії Жаклін Чепкоеч.
До слова, напередодні збірна України оголосила заявку команди на Кубок Девіса-2022.
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