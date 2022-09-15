Бегство России из Харьковской области дает ей некоторые преимущества на фронте, - СМИ

Отказ России от Харьковской области дает ей определенные военные преимущества. В частности, теперь РФ может сосредоточить все силы на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Британский военный аналитик, вицемаршал авиации в отставке Шон Белл объясняет, что Россия получила некоторые стратегические преимущества после отступления из Харьковской области. По его словам, оккупанты перебросят силы на Донбасс.

"План России изначально заключался в том, чтобы захватить всю Украину, что не удалось. Во-вторых, взять Киев не удалось. Сейчас они полностью сосредоточены на Донбассе", - отметил Белл.

Аналитик добавил, что перед Россией был выбор: или осталась в Харьковской области и потерять солдат близи Изюма, или же выйти и сосредоточиться на приоритетах. Он уверен, что РФ укрепит фронт на Донбассе и увеличит плотность войск.

"Это создает некоторые преимущества для России. Теперь у россиян меньше линия фронта, более короткая линия фронта, более высокая плотность сил, а это значит, что они могут лучше сосредоточиться на своих стратегических приоритетах. Итак, есть некоторые преимущества с военной точки зрения", - сказал британский эксперт.

При этом Белл добавил, что украинские войска могут стать более уязвимыми для контратак, ведь теперь нужно контролировать большую площадь территорий.

"На данный момент они наиболее уязвимы. Занять землю - это одно. Удержать ее - совсем другое", - отметил аналитик.