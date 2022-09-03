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Втеча від мобілізації до Словаччини: прикордонники затримали організатора схеми

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Україна, Субота 03 вересня 2022 21:24
Втеча від мобілізації до Словаччини: прикордонники затримали організатора схеми Фото: прикордонники затримали організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У Закарпатській області правоохоронці затримали організатора незаконної схеми, який за 6000 доларів планував переправити чоловіків у Словаччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПСУ.

"Харків’яни вийшли на переправника через знайомих. За вказану суму він зустрів своїх "клієнтів" в Ужгороді й доправив власним авто до селища Великий Березний", - йдеться у повідомленні.

Далі організатор планував перевести хлопців через кордон пішки, проте правоохоронці затримали його.

Двоє харків‘ян призовного віку так і не потрапили до Словаччини.

Нагадаємо, що раніше киянин незаконно переправляв чоловіків за кордон. Організатора схеми затримали під час отримання другого траншу у розмірі 16,2 тисячі доларів.

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