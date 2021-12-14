Бедность, голод и неравенство. ВОЗ рассказала, что будет после окончания пандемии

По его словам, необходимо "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья.

"Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое", - сказал глава ВОЗ.

Следует содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты, считает Гебрейесус. Он убежден, что мир не должен идти прежним "эксплуататорским" путем в сфере производства и потребления, а также "пренебрегать планетой" и проводить "вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию".

"Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса - путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам", - считает Гебрейесус.