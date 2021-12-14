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Бідність, голод і нерівність. ВООЗ розповіла, що буде після закінчення пандемії

Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про більш складні проблеми в світі після закінчення пандемії. Вона показала людству, що "якщо здоров'я піддається ризику, то ризику піддається все".

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт організації.

За його словами, необхідна "фундаментальна зміна" сприйняття цінності здоров'я.

"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату і багато іншого", - сказав глава ВООЗ.

Слід сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї і благополуччі людей і планети, вважає Гебрейесус. Він переконаний, що світ не повинен йти колишнім "експлуататорським" шляхом у сфері виробництва і споживання, а також "нехтувати планетою" і проводити політику, яка "викликає розбіжності, які розпалювала пандемію".

"Пандемія привела нас до розвилки доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який привів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових і стійких суспільств", - вважає Гебрейесус.

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