Бідність, голод і нерівність. ВООЗ розповіла, що буде після закінчення пандемії

За його словами, необхідна "фундаментальна зміна" сприйняття цінності здоров'я.

"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату і багато іншого", - сказав глава ВООЗ.

Слід сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї і благополуччі людей і планети, вважає Гебрейесус. Він переконаний, що світ не повинен йти колишнім "експлуататорським" шляхом у сфері виробництва і споживання, а також "нехтувати планетою" і проводити політику, яка "викликає розбіжності, які розпалювала пандемію".

"Пандемія привела нас до розвилки доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який привів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових і стійких суспільств", - вважає Гебрейесус.