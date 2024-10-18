У Києві БЕБ викрили незаконне виробництво рідин для електронних сигарет на суму 45 млн гривень

Повідомляється, що група осіб організувала у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

Вилучено майже 350 тисяч одиниць з рідинами для електронних сигарет, ємності з хімічною сировиною, що використовувались в електронних сигаретах, тару для пакування та виробничу лінію.

Орієнтовна вартість вилученої готової продукції становить майже 45 млн гривень.

Нагадаємо, з 11 липня 2024 року вступила в дію заборона на продаж електронних сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама таких засобів для куріння.