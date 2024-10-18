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В Киеве БЭБ разоблачили незаконное производство жидкостей для электронных сигарет на сумму 45 млн гривен

Фото: БЭБ разоблачило подпольное производство жидкостей для электронных сигарет
Автор: Александр Мороз

Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили подпольное производство по изготовлению жидкостей для электронных сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Сообщается, что группа лиц организовала в Киеве и Киевской области подпольное производство жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Полный цикл массового производства контрафактной продукции был налажен в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

Изъято около 350 тысяч единиц с жидкостями для электронных сигарет, емкости с химическим сырьем, которые использовались в электронных сигаретах, упаковочная тара и производственная линия.

Ориентировочная стоимость изъятой готовой продукции составляет около 45 млн гривен.
Напомним, с 11 июля 2024 вступил в действие запрет на продажу электронных сигарет и табачных изделий с ароматическими добавками и реклама таких средств для курения.

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