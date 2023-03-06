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БЕБ проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області: що відомо

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Понеділок 06 березня 2023 15:48
БЕБ проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області: що відомо Фото: БЕБ проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області (прес-служба компанії)
Автор: Сергей Новиков

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області проводять обшуки на території однієї з тютюнових фабрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт БЕБ.

Як йдеться в повідомлені відомства, службові особи товариства підозрюються у виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку.

Разом з тим, на Винниківській тютюновій фабриці заявили, що детективи територіального управління БЕБ у Львівській області заблокували роботу фабрики. "Бюджет знову зазнає збитків. Але подробиці пізніше",- йдеться у коментарі компанії.

Там також нагадали, що 2 роки тому податкова міліція вже проводила масові обшуки з вилученням обладнання й техніки та блокувала реалізацію продукції по всій Україні й вилучала товару з усіх торговельних точок.

"Цікаво, що цього разу буде? І скільки це коштуватиме бюджету через зупинку фабрики? Бо 2 роки тому прямі збитки держави склали майже 2 млрд гривень, які бюджет не отримав через зупинку фабрики та блокування продажу готової легальної продукції - як це показало надалі розслідування", - додали в компанії.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна також писало, що Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідування схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". Вилучили палива на майже 800 млн грн.

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Львівська область Бюро економічної безпеки
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