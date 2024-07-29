БЕБ повідомило про підозру олігарху Шелкову через постачання стратегічної продукції підприємствам РФ

Наразі Михайлу Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Аби приховати постачання продукції до РФ, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств РФ. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.

Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

В межах досудового розслідування російському олігарху повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України колишньому Генеральному директору ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Нагадаємо, Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації "Ростех".

Раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.

Також рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами президента України, було застосовано ряд персональних санкцій стосовно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.