БЭБ сообщило о подозрении олигарху Шелкову из-за поставки стратегической продукции предприятиям РФ

В настоящее время Михаилу Шелкову и одному из топменеджеров комбината сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В частности, на протяжении 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титансодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, причастные к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

Чтобы скрыть поставки продукции в РФ, подозреваемые разработали схему, согласно которой титансодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались в предприятия РФ. Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинскому уже по заниженным ценам.

Такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

В рамках досудебного расследования российскому олигарху доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Также детективы БЭБ сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины бывшему Генеральному директору ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Напомним, Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших производителей титана в мире и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".

Ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

Совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, работниками Министерства юстиции решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственных имуществ.

Также решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами президента Украины, был применен ряд персональных санкций в отношении олигарха и связанных с ним юридических лиц.