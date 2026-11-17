Підпільна фабрика сигарет

Масштабне підпільне виробництво сигарет у Житомирській області викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України, каже Цивінський.

"На нелегальній фабриці щодня могли виготовляти до 300 тисяч пачок сигарет під виглядом продукції відомих міжнародних брендів. Орієнтовний щомісячний дохід від незаконної діяльності міг перевищувати 1 мільярд гривень", - уточнив він.

Цивінський наголосив, що завданням БЕБ є не просто зупинка нелегальної фабрики, а руйнування схеми її роботи.

Деталі справи

Слідство встановило, що група осіб організувала повний цикл незаконного виготовлення сигарет у промислових масштабах. На складі у Житомирській області вони облаштували підпільну фабрику та встановили дві автоматизовані виробничі лінії.

Потужність кожної лінії становила близько 2 тисяч сигарет за хвилину. Обладнання дозволяло:

виготовляти,

фасувати

пакувати готову продукцію.

Незаконно виготовлені цигарки маркували позначеннями відомих міжнародних торговельних марок. При цьому сигарети виробляли без марок акцизного податку.

Фото: підпільна фабрика сигарет на Житомирщині (esbu.gov.ua/news)

За словами детективів, на фабриці були промислові генератори, необхідне технічне обладнання та запаси сировини. Працівники жили прямо на території виробництва, тому що воно здійснювало роботу практично цілодобово.

За попередніми розрахунками, виробничі потужності фабрики дозволяли випускати до 9 мільйонів пачок сигарет на місяць.

Обшуки на фабриці

Детективи провели обшуки у приміщеннях фабрики, де здійснювали незаконне виробництво та зберігали готову продукцію.

За результатами слідчих дій вилучено:

дві виробничі лінії повного циклу для виготовлення та пакування сигарет,

123 тисячі пачок готової продукції з позначеннями міжнародних брендів,

39 ящиків ферментованого тютюну,

пакувальні матеріали,

рулони сигаретного паперу,

фільтр-палички,

поліграфічну продукцію з логотипами відомих торговельних марок.

Також вилучено обладнання, комплектувальні матеріали, документацію та інші речові докази, що мають значення для встановлення всіх обставин незаконної діяльності.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, тютюнових виробів, сировини та іншого майна становить понад 120 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування.