Подпольная фабрика сигарет

Масштабное подпольное производство сигарет в Житомирской области разоблачили детективы Главного подразделения детективов БЭБ Украины, говорит Цивинский.

"На нелегальной фабрике ежедневно могли производить до 300 тысяч пачек сигарет под видом продукции известных международных брендов. Ориентировочный ежемесячный доход от незаконной деятельности мог превышать 1 миллиард гривен", - уточнил он.

Цивинский подчеркнул, что задача БЭБ - не просто остановка нелегальной фабрики, а разрушение схемы ее работы.

Детали дела

Следствие установило, что группа лиц организовала полный цикл незаконного производства сигарет в промышленных масштабах. На складе Житомирской области они обустроили подпольную фабрику и установили две автоматизированные производственные линии.

Мощность каждой линии составляла около 2 тысяч сигарет в минуту. Оборудование позволяло:

производить,

фасовать

паковать готовую продукцию.

Незаконно изготовленные папиросы маркировали обозначениями известных международных торговых марок. При этом сигареты производили без марок акцизного налога.

Фото: подпольная фабрика сигарет в Житомирской области (esbu.gov.ua/news)

По словам детективов, на фабрике находились промышленные генераторы, необходимое техническое оборудование и запасы сырья. Работники жили прямо на территории производства, потому что оно функционировало практически круглосуточно.

По предварительным расчетам, производственные мощности фабрики позволяли выпускать до 9 миллионов пачек сигарет в месяц.

Обыски на фабрике

Детективы провели обыски в помещениях фабрики, где производили незаконное производство и хранили готовую продукцию.

По результатам следственных действий изъято:

две производственные линии полного цикла для изготовления и упаковки сигарет,

123 тысяч пачек готовой продукции с обозначениями международных брендов,

39 ящиков ферментированного табака,

упаковочные материалы,

рулоны сигаретной бумаги,

фильтр-палочки,

полиграфическую продукцию с логотипами известных торговых марок.

Также изъяты оборудование, комплектующие материалы, документация и другие вещественные доказательства, имеющие значение для установления всех обстоятельств незаконной деятельности.

Примерная стоимость изъятого оборудования, табачных изделий, сырья и другого имущества составляет более 120 миллионов гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.