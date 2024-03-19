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БЕБ у Київській області вилучило фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень

Вівторок 19 березня 2024 08:49
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БЕБ у Київській області вилучило фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень Фото: БЕБ у Київській області вилучило фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками кіберполіції викрили масштабну схему з продажу нелегально виготовлених підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено сигарети вартістю 5,4 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна розповідає з посиланням на повідомлення бюро.

Як йдеться у повідомленні, детективи БЕБ встановили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних тютюнових виробів на території Київщини. Фігуранти кримінального провадження збували товар через пункти роздрібної торгівлі на території Київщини та по всій території України доставляючи поштою.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 63 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет орієнтовною вартістю 5,4 млн грн. Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу.

Наразі слідство триває. Вирішується питання щодо оголошення підозри організатору схеми та його спільникам.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 229 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці із фахівцями Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

БЕБ у Київській області вилучило фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень

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Бюро економічної безпеки
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