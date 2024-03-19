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БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен

Вторник 19 марта 2024 08:49
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БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен Фото: БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с оперативниками киберполиции разоблачили масштабную схему продаж нелегально изготовленных подакцизных товаров. Из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 5,4 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина, рассказывает со ссылкой на сообщение бюро.

Как говорится в сообщении, детективы БЭБ установили группу лиц, организовавших реализацию контрабандных табачных изделий на территории Киевщины. Фигуранты уголовного производства сбывали товар через пункты розничной торговли на территории Киевской области и по всей территории Украины доставляя по почте.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 63 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет ориентировочной стоимостью 5,4 млн. грн. Кроме того, изъято 15 тыс. долларов наличными и два автомобиля, с помощью которых осуществлялась транспортировка продукции в пункты продаж.

Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения организатору схемы и его сообщникам.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 229 УК Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киевской области в сотрудничестве со специалистами Департамента киберполиции. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен

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Бюро экономической безопасности
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