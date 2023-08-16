У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника

"Андрій Вікторович Пащук розпочав виконання обов'язків директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в повідомленні.

У БЕБ зазначають, що Пащук здійснюватиме спільну координацію та контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених законом "Про Бюро економічної безпеки України".

У Бюро уточнюють, що Федорова було звільнено відповідним указом за згодою сторін ще 14 серпня. При цьому призначили його у квітні цього року.

Зазначимо, що БЕБ створили ще у 2021 році. Бюро мало стати єдиним органом, який займається розслідуванням економічних злочинів.

Раніше такі повноваження мали податкова міліція, а також економічні підрозділи Служби безпеки та Нацгвардії.

Що відомо про Пащука

Андрій Пащук працює у Бюро з листопада 2022 року. Його призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.