ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керував СБУ у Сумській області. Що відомо про в.о. директора БЕБ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 квітня 2023 18:53
Керував СБУ у Сумській області. Що відомо про в.о. директора БЕБ Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com/ESBU_GOV_UA)
Автор: Наталія Кава

Тимчасовим керівником Бюро економічної безпеки було призначено Едуарда Федорова. До цього він очолював Службу безпеки України в Сумській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бюре економічної безпеки.

"17 квітня 2023 року перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров приступив до виконання повноважень Директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в повідомленні.

До призначення у БЕБ Федоров займав керівні посади в СБУ. З 2021 по 2022 рік він був заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України. А от з 2022 по 2023 керував СБУ в Сумській області.

У 2023 році він був першим заступником Директора Бюро економічної безпеки України. Після звільнення з цієї посади Вадима Мельника він став тимчасовим директором БЕБ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему на Закарпатті, яку "кришували" місцевий депутат та посадовець у Територіальному управлінні БЕБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Бюро економічної безпеки
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука