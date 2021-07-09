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От Beatles до фольклорных песен: Норвегия строит музыкальное хранилище на случай конца света

Автор: Сергей Пышкин

Компания Elire Management Group заявила о намерении построить хранилище для лучших песен мира. Здание будет хранить записи ближайшие 1000 лет несмотря на ядерный конец света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Billboard.

Согласно отчету еженедельного американского журнала, Elire Management Group планирует построить цифровое хранилище для хранения важных музыкальных записей, начиная от песен группы Beatles и заканчивая фольклорной музыкой. Сейчас компания ведет переговоры с технологическими гигантами, такими как Arctic World Archive - предприятием, которое построило хранилище для хранения копий древних артефактов, например как рукописи Ватиканской библиотеки.

"Мы хотим сохранить музыку, которая сформировала нас как людей и сформировала наши страны", - отметил управляющий директор Global Music Vault Люк Дженкинсон.

Сегодня Elire Management Group размышляет над созданием глобального комитета, который будет работать с музыкальными коллективами, чтобы собрать любимые песни стран.

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