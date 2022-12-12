Баззер юніора "Атланти" залишив ні з чим "Чикаго Буллз": момент дня в НБА

19-річний уродженець Техасу вирвав перемогу для "Атланти" на останніх секундах. Він у безнадійній ситуації володіння Джонсоном на "дузі" класно відкрився під щитом, отримав передачу партнера та в повітрі встиг переправити м'яч у кошик. Фінальна сирена прозвучала паралельно.

Завдяки цій перемозі (123:122) "Атланта" закріпилася у зоні плей-офф Східної конференції НБА. Натомість "Буллз" ідуть на 11-й сходинці та наразі не проходять у когорту обраних.

Сам Гріффін провів на паркеті 40 хвилин. За цей час він встиг набрати 17 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Чикаго" Дерозан із дабл-даблом (34 пункти, 13 підбирань).

Хто такий Ей Джей Гріффін

16-й номер драфту НБА-2022, на студентському рівні виступав за "Дюк Блю Девілз". Мав пропозиції з Кентуккі та Вілланови.

У Літній лізі цьогоріч двічі посидів на лаві запасних. У рамках асоціації дебютував 6 жовтня проти "Мілуокі" (без результативних дій). У другому матчі проти "Бакс" через два дні набрав 13 очок.

Наразі найрезультативніший поєдинок у кар'єрі Гріффін провів проти "Мілуокі" 8 листопада (24 пункти, 4 підбирання). Середні цифри американця в регулярному чемпіонаті – 10 очок, 2 підбирання, 1 передача, 1.1 перехоплення за 20,7 хвилин на паркеті.