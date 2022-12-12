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Баззер юниора "Атланты" оставил у разбитого корыта "Чикаго Буллз": момент дня в НБА

Фото: Решающие два пункта Эй Джея Гриффина (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых зрелищных эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Атланты Гокс" Эй Джей Гриффин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

19-летний уроженец Техаса вырвал победу для "Атланты" на последних секундах. В безнадежной ситуации владения Джонсона на "дуге" он классно открылся под щитом, получил передачу партнера и в воздухе успел переправить мяч в корзину. Финальная сирена прозвучала параллельно.

Благодаря этой победе (123:122) "Атланта" закрепилась в зоне плей-офф Восточной конференции НБА. В то же время "Буллз" идут на 11-й строчке и пока не проходят в перечень избранных.

Сам Гриффин провел на паркете 40 минут. За это время он успел набрать 17 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Чикаго" Дерозан с дабл-даблом (34 пункта, 13 подборов).

Кто такой Эй Джей Гриффин

16-й номер драфта НБА-2022, на студенческом уровне выступал за "Дюк Блю Девилз". Имел предложения из Кентукки и Виллановы.

В Летней лиге дважды посидел на скамье запасных. В рамках ассоциации дебютировал 6 октября против "Милуоки" (без результативных действий). Во втором матче против "Бакс" два дня спустя набрал 13 очков.

Пока самый результативный поединок в карьере Гриффин провел против "Милуоки" 8 ноября (24 пункта, 4 подбора). Средние цифры американца в регулярном чемпионате – 10 очков, 2 подбора, 1 передача, 1.1 перехват за 20,7 минут на паркете.

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