Баззер оборонця "Денвера" засмутив "Портленд" в Орегоні: момент дня в НБА

25-річний канадець вирвав виїзну перемогу для "Наггетс" на фінальних секундах протистояння в Портленді. Плеймейкер денверців отримав передачу перед дугою і почав "накручувати" суперника. Зрештою, він виконав влучний кидок від лівого краю.

Секундомір після триочкового зупинився на позначці 0,9 секунди. Як наслідок, "Портленд Трейл Блейзерс" уже не мали часу на відповідь, тож мінімально поступилися (120:121). Обидві команди продовжують іти в зоні плей-офф Західної конференції НБА.

Сам Мюррей провів на паркеті 35 хвилин. За цей час він встиг набрати 21 очко, зробив 5 підбирання і виконав 8 результативних передач. Найрезультативнішим у матчі став плеймейкер "Портленда" Дем'єн Ліллард із дабл-даблом (40 пунктів, 12 передач).

Хто такий Джамал Мюррей

Уродженець провінції Онтаріо, обраний "Денвером" під 7-м номером драфту НБА-2016. На студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс".

Нинішній сезон – шостий для канадця у складі "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на паркет 18 місяців.

У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. У травні цьогоріч зобов'язався захищати кольори національної команди впродовж трьох років.