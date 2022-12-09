Баззер защитника "Денвера" расстроил "Портленд" в Орегоне: момент дня в НБА

25-летний канадец вырвал выездную победу для "Наггетс" на финальных секундах противостояния в Портленде. Плеймейкер денверцев получил передачу перед дугой и начал "накручивать" соперника. В конце концов, он выполнил точный бросок от левого края.

Секундомер после трехочкового остановился на отметке 0,9 секунды. Как следствие, у "Портленд Трэйл Блэйзерс" уже не было времени на ответ, поэтому минимально уступили (120:121). Обе команды продолжают идти в зоне плей-офф Западной конференции НБА.

Сам Мюррей провел на паркете 35 минут. За это время он успел набрать 21 очко, сделал 5 подборов и выполнил 8 результативных передач. Самым результативным в матче стал плеймейкер "Портленда" Дамиан Лиллард с дабл-даблом (40 пунктов, 12 передач).

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец провинции Онтарио, выбранный "Денвером" под 7-м номером драфта НБА-2016. На студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс".

Нынешний сезон – шестой для канадца в составе "Наггетс". Кампанию 2021/22 Мюррей полностью пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Суммарно не выходил на паркет 18 месяцев.

В составе сборной Канады защитник завоевал "серебро" Панамериканских игр-2015. В мае этого года обязался защищать цвета национальной команды в течение трех лет.