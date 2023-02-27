Баззер оборонця "Атланти" вирішив долю протистояння: момент дня в НБА

Зірка "Гокс" під супровід сирени вирвав перемогу над "Брукліном" (129:127). На останній хвилині основного часу він сміливо пішов в атаку та хибними рухами залишив поза справами Бріджеса. Далі оборонець виконав прицільний кидок із району лінії штрафних кидків.

Завдяки перемозі "Атланта" закріпилася на 8-й сходинці Східної конференції НБА. Тим часом "Нетс" залишилися на 5-й позиції, попри чотири поразки в останніх п'яти матчах регулярного чемпіонату. Лідер Сходу – "Бостон Селтікс".

Саме Янг став найрезультативнішим у матчі. За майже 34 хвилини на паркеті він набрав 34 очки, зробив 3 підбирання і віддав 8 передач. Із гри плеймейкер реалізував 12 кидків (26 спроб).

Хто такий Трей Янг

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Оклахому Сунерс". На драфті НБА-2018 обраний "Далласом" під 5-м номером.

"Маверікс" обміняли Янга до "Атланти" в обмін на Дончіча. Проводить п'ятий сезон у складі "Гокс". Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА. Зі збірною США U-18 тріумфував на ФІБА Америк-2016.

Став героєм другого сезону реаліті-серіалу "Новачок на підйомі". Разом із нареченою Шелбі Міллер, з якою познайомився під час навчання в Університеті Оклахоми, виховує сина.