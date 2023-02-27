Баззер защитника "Атланты" решил судьбу противостояния: момент дня в НБА

Звезда "Хокс" под сопровождение сирены вырвал победу над "Бруклином" (129:127). На последней минуте основного времени он смело пошел в атаку и ложными движениями оставил не у дел Бриджеса. Далее защитник совершил прицельный бросок из района линии штрафных бросков.

Благодаря победе "Атланта" закрепилась на 8-й строчке Восточной конференции НБА. Тем временем "Нетс" остались на 5-й позиции, несмотря на четыре поражения в последних пяти матчах регулярного чемпионата. Лидер Востока – "Бостон Селтикс".

Именно Янг стал самым результативным в матче. За почти 34 минуты на паркете он набрал 34 очка, сделал 3 подбора и отдал 8 передач. Из игры плеймейкер реализовал 12 бросков (26 попыток).

Кто такой Трей Янг

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Оклахому Сунерс". На драфте НБА-2018 выбран "Далласом" под 5-м номером.

"Маверикс" обменяли Янга в "Атланту" в обмен на Дончича. Проводит пятый сезон в составе "Хокс". Двухкратный участник Матча всех звезд НБА. Со сборной США U-18 триумфовал на ФИБА Америк-2016.

Стал героем второго сезона реалити-сериала "Новичок на подъеме". Вместе с невестой Шелби Миллер, с которой познакомился во время учебы в Университете Оклахомы, воспитывает сына.