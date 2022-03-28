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Все базы "Метинвест" переформатировали под прием переселенцев

Фото: все базы "Метинвест" переформатировали под прием переселенцев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Мариуполе очень сложная: в заблокированном городе все еще находятся более 300 тысяч человек. Им приходится выбираться из города самостоятельно, ведь российские войска, окружившие город, не выпускают людей по гуманитарным коридорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по персоналу комбината "Азовсталь" Ивана Голтвенко.

"К сожалению, гуманитарные коридоры не работают: российские оккупанты каждый раз их подтверждают, но не пропускают автобусы. Жители города вынуждены самостоятельно, пешком идут по 40 км, чтобы добраться до населенных пунктов, где принимают эвакуированных", - рассказал он.

Эвакуированных людей, по его словам, принимают в Запорожье, Каменском и других городах присутствия группы "Метинвест", где оборудованы места со всем необходимым.

"Все базы отдыха предприятий группы "Метинвест" Ахметова в Запорожье, Каменском и других городах были переформатированы, чтобы принимать переселенцев из Мариуполя. Это более 6 тысяч мест, и сегодня на 60% эти базы уже заполнены. Фонд Рината Ахметова и группа "Метинвест" взяли на себя гуманитарную миссию, и развернули гуманитарный штаб на базе города Запорожье", - рассказал Голтвенко.

По его оценкам, в заблокированном Мариуполе на данный момент находятся порядка 300 тысяч человек.

"В Мариуполе до начала войны жило около 500 тысяч человек. Сто тысяч уехали в первые дни войны. Еще сто тысяч смогли выбраться из города по гуманитарным коридорам. Но порядка 300 тысяч украинцев находятся в городе. И я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город", - подчеркнул Голтвенко.

Как известно, ранее группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова приобрели жизненно важные медикаменты для предоставления неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий - антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антикоагулянты, растворы для внутривенного вливания, хирургический инструмент и расходные материалы.

Первая партия препаратов и инструментов общей стоимостью более 30 млн гривен уже прибыла в гуманитарный хаб в Запорожье, и вскоре будет распределена между больницами в городах присутствия компании.

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