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Всі бази "Метінвест" переформатували під прийом переселенців

Фото: всі бази "Метінвест" переформатували під прийом переселенців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація в Маріуполі дуже складна: в заблокованому місті все ще перебувають понад 300 тисяч осіб. Їм доводиться вибиратися з міста самостійно, адже російські війська, що оточили місто, не випускають людей по гуманітарних коридорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора по персоналу комбінату "Азовсталь" Івана Голтвенка.

"На жаль, гуманітарні коридори не працюють: російські окупанти щоразу їх підтверджують, але не пропускають автобуси. Жителі міста змушені самостійно, пішки йдуть по 40 км, щоб дістатися до населених пунктів, де приймають евакуйованих", - розповів він.

Евакуйованих людей, за його словами, приймають у Запоріжжі, Кам'янському та інших містах присутності Групи "Метінвест", де обладнані місця з усім необхідним.

"Всі бази відпочинку підприємств групи "Метінвест" Ахметова в Запоріжжі, Кам'янському та інших містах були переформатовані, щоб приймати переселенців з Маріуполя. Це понад 6 тисяч місць, і сьогодні на 60% ці бази вже заповнені. Фонд Ріната Ахметова і група "Метінвест" взяли на себе гуманітарну місію, і розгорнули Гуманітарний штаб на базі міста Запоріжжя", - розповів Голтвенко.

За його оцінками, в заблокованому Маріуполі зараз знаходяться близько 300 тисяч осіб.

"У Маріуполі до початку війни жило близько 500 тисяч осіб. Сто тисяч поїхали в перші дні війни. Ще сто тисяч змогли вибратися з міста по гуманітарних коридорах. Але близько 300 тисяч українців знаходяться в місті. І я хочу сказати спасибі українським бійцям, які борються за місто", - підкреслив Голтвенко.

Як відомо, раніше група "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова придбали життєво важливі медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги людям, постраждалим в результаті військових дій - антибіотики, протизапальні, знеболюючі та кровоспинні препарати, антикоагулянти, розчини для внутрішньовенного вливання, хірургічний інструмент і витратні матеріали.

Перша партія препаратів та інструментів загальною вартістю понад 30 млн гривень вже прибула в гуманітарний хаб в Запоріжжі, і незабаром буде розподілена між лікарнями в містах присутності компанії.

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