Всі бази "Метінвест" переформатували під прийом переселенців

"На жаль, гуманітарні коридори не працюють: російські окупанти щоразу їх підтверджують, але не пропускають автобуси. Жителі міста змушені самостійно, пішки йдуть по 40 км, щоб дістатися до населених пунктів, де приймають евакуйованих", - розповів він.

Евакуйованих людей, за його словами, приймають у Запоріжжі, Кам'янському та інших містах присутності Групи "Метінвест", де обладнані місця з усім необхідним.

"Всі бази відпочинку підприємств групи "Метінвест" Ахметова в Запоріжжі, Кам'янському та інших містах були переформатовані, щоб приймати переселенців з Маріуполя. Це понад 6 тисяч місць, і сьогодні на 60% ці бази вже заповнені. Фонд Ріната Ахметова і група "Метінвест" взяли на себе гуманітарну місію, і розгорнули Гуманітарний штаб на базі міста Запоріжжя", - розповів Голтвенко.

За його оцінками, в заблокованому Маріуполі зараз знаходяться близько 300 тисяч осіб.

"У Маріуполі до початку війни жило близько 500 тисяч осіб. Сто тисяч поїхали в перші дні війни. Ще сто тисяч змогли вибратися з міста по гуманітарних коридорах. Але близько 300 тисяч українців знаходяться в місті. І я хочу сказати спасибі українським бійцям, які борються за місто", - підкреслив Голтвенко.