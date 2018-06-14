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В базу данных миротворцев ООН зачислят 68 правоохранителей в 2018 году

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:35
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

На начальном этапе было 95 кандидатов в миротворцы

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 13 июня, отобрали 68 правоохранителей, кандидатов в миротворцы, среди которых 13 гвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, военнослужащие структур МВД 12-13 июня подтверждали знание иностранного языка, сдавали экзамены по вождению автомобилем и стреляли из пистолета Макарова. Всего на начальном этапе сдачи было 95 кандидатов на миссию, правоохранителей из всех структур МВД, среди них 19 гвардейцев.

"Список утвержденных офицеров с их результатами отправят в Нью-Йорк, в полицейское управление, там их данные будут внесены в миротворческую базу, откуда комиссия может направлять их в миссии. Во все структурные подразделения из МВД будет направлено предписание о прохождении этих офицеров военно-врачебной комиссии, и в дальнейшем будут формироваться их выездные дела", - сказано в сообщении.

Глава комиссии ООН Ханс Петер Килланд отметил, что по окончании экзаменов 13 фамилий гвардейских офицеров будут внесены в базу данных ООН по миротворческим миссиям на следующей неделе.

"После кадровой комиссии срок ожидания кандидатов будет колебаться от одного месяца и максимум до следующего экзамена. Количество мест для ваших военнослужащих утверждено президентом Украины. Сегодня это такое соотношение: в Демократической Республике Конго - 5, в Южном Судане - 30-35, на Кипре - 10. Следующая ротация будет осуществляться в зависимости от того, сколько миротворцев и из какой страны вернется. По окончании экзаменов в базу данных ООН по миротворческим миссиям уже на следующей неделе зачислят 13 фамилий гвардейских офицеров", - подчеркнул Килланд.

Напомним, ранее сообщалось, что за время независимости Украины в операциях в разных странах мира погибли более 30 украинских миротворцев.

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Теги публикации: ООН, Министерство внутренних дел Украины, миротворцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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