До бази даних миротворців ООН зарахують 68 правоохоронців у 2018 році

На початковому етапі було 95 кандидатів у миротворці

Представники Організації Об'єднаних Націй (ООН) у середу, 13 червня, відібрали 68 правоохоронців, кандидатів у миротворці, серед яких 13 гвардійців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, військовослужбовці структур МВС 12-13 червня підтверджували знання з іноземної мови, складали іспити з водіння автомобілем та стріляли з пістолета Макарова. Усього на початковому етапі здачі було 95 кандидатів на місію, правоохоронців з усіх структур МВС, серед них 19 гвардійців.

"Список затверджених офіцерів з їхніми результатами відправлять до Нью-Йорку, в поліцейське управління, там їхні дані будуть внесені до миротворчої бази, звідки комісія може направляти їх до місій. До всіх структурних підрозділів з МВС буде направлено розпорядження про проходження цих офіцерів військово-лікарської комісії, і надалі будуть формуватися їхні виїзні справи", - сказано у повідомленні.

Голова комісії ООН Ганс Петер Кілланд зазначив, що по закінченню іспитів 13 прізвищ гвардійських офіцерів будуть внесені в базу даних ООН з миротворчих місій наступного тижня.

"Після кадрової комісії термін очікування для кандидатів буде коливатися від одного місяця і максимум до наступного іспиту. Кількість місць для ваших військовослужбовців затверджено президентом України. Сьогодні це таке співвідношення: у Демократичній Республіці Конго ‑ 5, в Південному Судані ‑ 30-35, на Кіпрі ‑ 10. Наступна ротація буде здійснюватися залежно від того, скільки миротворців та з якої країни повернеться. По закінченню іспитів у базу даних ООН з миротворчих місій вже наступного тижня зарахують 13 прізвищ гвардійських офіцерів", ‑ підкреслив Кілланд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час незалежності України в операціях у різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців.