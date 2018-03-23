На базу "Азова" прибыли следователи полиции

Представители "Азова" продолжают блокировать вход в здание

На территорию завода "Атек" в Киеве, где находится база Национального корпуса "Азов", прибыли следователи полиции. Об этом сообщил нардеп Андрей Билецкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следственная оперативная группа полиции уже зашла на территорию базы. Мы прождали почти два часа. Но она появилась. Сейчас следственная группа с понятыми фиксирует взломы, кражи и избиение ребят", - отметил Билецкий.

По его словам, сейчас на территории "Атек" находятся около 50-60 человек, которые проводят обыски. Отметим, по состоянию на 12:30 возле завода находились еще около 200 активистов, которые блокировали вход в здание, принесли под ворота металлические конструкции, колючую проволоку и начали складывать автомобильные шины. На "Атек" включили заводскую сирену.

Кроме того, Билецкий выразил сомнение в том, что обыски связаны с так называемым "грузинским легионом".

Фото: обыски на базе "Азова"

Обшуки на базі "Азову". Опубліковано РБК-Украина 23 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании базы "Азов" проводят обыски. На данный момент о причинах обысков неизвестно.