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На базу "Азова" прибули слідчі поліції

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 13:13
Фото: обшуки на базі Азова (РБК-Україна)
Фото: обшуки на базі Азова (РБК-Україна)

Представники "Азова" продовжують блокувати вхід до будівлі

На територію заводу "Атек" в Києві, де знаходиться база Національного корпусу "Азов", прибули слідчі поліції. Про це повідомив нардеп Андрій Білецький, передає кореспондент РБК-Україна.

"Слідча оперативна група поліції вже зайшла на територію бази. Ми прочекали майже дві години. Але вона з'явилася. Зараз слідча група з понятими фіксує зломи, крадіжки та побиття хлопців", - зазначив Білецький.

За його словами, зараз на території "Атек" знаходяться близько 50-60 осіб, які проводять обшуки. Зазначимо, станом на 12:30 біля заводу перебували ще близько 200 активістів, які блокували вхід до будівлі, принесли під ворота металеві конструкції, колючий дріт і почали складати автомобільні шини. На "Атек" включили заводську сирену.

Крім того, Білецький висловив сумнів у тому, що обшуки пов'язані з так званим "грузинським легіоном".

 

Фото: обшуки на базі "Азова"

 

Обшуки на базі "Азову".

Опубліковано РБК-Украина 23 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будівлі бази "Азов" проводять обшуки. На даний момент про мотиви обшуків невідомо.

 

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Теги: Київ, Азов, обыск
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