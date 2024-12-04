Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи

Міністерство пропонує викласти закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в новій редакції.

У міністерстві очікують, що законопроєкт дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів та усуне нерівності між розмірами пенсій, призначених у різні роки.

Крім того, прогнозується спрощення обліку пенсійних прав та "розуміння розміру своєї майбутньої пенсії".

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, пропонується усунення диспропорцій в системі солідарного пенсійного забезпечення, запровадження єдиних підходів до обрахунку пенсії, забезпечення чіткої кореляції між розміром сплаченої суми страхового внеску і розміром пенсії.

Зокрема, передбачається застосовувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків, замість інформації про заробітну плату (дохід), з якої сплачувався страховий внесок.

До розміру солідарної пенсії не застосовуватиметься обмеження її максимальним розміром.

Також пропонується впровадження базової пенсії замістить поточної громіздкої та непрозорої системи численних доплат і "дотяжок" не статусного характеру.

"Фактично мова йде про поглинання таких доплат однією сумою - базовою частиною пенсії. Крім того, базова частина пенсії забезпечить мінімальний рівень пенсійного забезпечення в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування для осіб, які набули право на пенсію за віком", - йдеться в документі.

Також пропонується виведення поза поняття "пенсія" всіх надбавок, інших виплат, які мають статусний характер чи інших привілеїв, (які встановлені іншими законами) і які виплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Норми законодавства щодо таких доплат (привілеїв) пропонується визначити в одному законі про державні соціальні доплати одержувачам пенсії та деяких інших виплат, вилучивши їх з низки різних законів.

Базова пенсія та бали

Пенсія за віком складається з базової частини пенсії за віком та страхової частини пенсії за віком.

Розмір базової частини пенсії за віком становить 30% мінімальної заробітної плати на поточний рік, зменшеної на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів.

Розмір страхової частини пенсії обліковується, як похідна від суми внесків, які особа сплатила протягом всього періоду своєї зайнятості.

Вартість одного балу визначається за формулою, з урахуванням середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески за попередній рік, та 4200 – усередненої кількості балів, яку набуває особа за 35 років страхового стажу при сплаті внесків.

Вартість одного балу визначається Кабінетом міністрів та затверджується щороку з 1 березня.

Індексація пенсій

Законопроєктом змінюються підходи до перерахунку пенсії у зв’язку з індексацією. Враховуючи, що ключовим критерієм рівня пенсійного забезпечення є коефіцієнт заміщення, тобто відсоток від заробітної плати, а також те, що темпи зростання заробітної плати в середньо- і довгостроковому періодах, як правило, перевищують темпи інфляції, то пропонується робити осучаснення страхової частини пенсії на рівень зростання середньої заробітної плати.

"Зростання пенсій буде відповідати процесам, що відбуваються в економіці: зростуть заробітні плати (зростуть суми надходжень від внесків) - зростуть пенсії, уповільнюється зростання заробітних плат - уповільнюється зростання пенсій", - йдеться в пояснювальній записці.

Також змінюються підходи до перерахунку пенсії для осіб, які продовжили працювати на пенсії. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично, щороку. Розмір пенсії збільшуватиметься з урахуванням кількості набутого додаткового стажу.

Спеціальні пенсії

Для забезпечення прозорої і справедливої пенсійної системи, яка працюватиме як математична модель на основі актуарних прогнозів і без "ручного" втручання, додаткові преференції (доплати, надбавки, підвищення, кратні зарахування стажу, тощо) в пенсійному забезпеченні, які визначені різними законодавчими актами, виводяться зі структури пенсії в солідарній системі в окремі доплати - державні соціальні доплати одержувачам пенсії.

Всі наявні сьогодні доплати, підвищення, додаткові пенсії, надбавки та інші доплати до пенсії, які мають умовно статусний характер, або були встановлені за певні заслуги чи особливості роботи (не підпадають під страхові принципи) будуть збережені та консолідовані в єдиному законі (нова редакція закону "Про пенсії за особливі заслуги"). Відповідно норми, якими визначаються такі виплати зараз в спеціальних законах, будуть визначені у цьому законі.

Розмір додаткових державних соціальних виплат до пенсії для кожної окремої категорії осіб встановлюватиметься як відсоток від базової величини, розмір якої на старті реформи буде еквівалентний розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У подальшому розмір базової величини затверджуватиметься Верховною Радою в законі про державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням зростання економіки.

Державні соціальні доплати одержувачам пенсії та деяких інших виплат здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету та продовжать виплачуватися Пенсійним фондом України разом з виплатою пенсії, зазначається по пояснювальній записці.

Пенсія для людей з мінімальним стажем

Законопроєктом пропонується розширити охоплення пенсійним забезпеченням осіб, які досягли 65-річного віку, але не мають достатньо страхового стажу, хоча при цьому сплатили достатньо великі суми страхових внесків.

Зокрема, пропонується надати право на пенсію за віком незалежно від наявного страхового стажу (нині мінімальна вимога 15 років) особам, які досягли 65 років, за умови, що до цього часу вони сплатили внесків в сумі, еквівалентній сумі внесків за 30 років стажу з мінімальної заробітної плати.

При цьому інші чинні параметри щодо визначення права на пенсію (вимоги до страхового стажу та віку виходу на пенсію) залишаються без змін.