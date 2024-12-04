Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы

Министерство предлагает изложить закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в новой редакции.

В министерстве ожидают, что законопроект позволит повысить выплаты для 80% пенсионеров и устранит неравенства между размерами пенсий, назначенных в разные годы.

Кроме того, прогнозируется упрощение учета пенсионных прав и понимание размера своей будущей пенсии.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предлагается устранение диспропорций в системе солидарного пенсионного обеспечения, введение единых подходов к исчислению пенсии, обеспечение четкой корреляции между размером уплаченной суммы страхового взноса и размером пенсии.

В частности, предполагается применять для исчисления размера пенсии информацию о суммах уплаченных страховых взносов вместо информации о заработной плате (доходе), с которой уплачивался страховой взнос.

В размере солидарной пенсии не будет применяться ограничение ее максимальным размером.

Также предлагается внедрение базовой пенсии и заместитель текущей громоздкой и непрозрачной системы многочисленных доплат и "дотяжек" не статусного характера.

"Фактически речь идет о поглощении таких доплат одной суммой - базовой частью пенсии. Кроме того, базовая часть пенсии обеспечит минимальный уровень пенсионного обеспечения в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования для лиц, получивших право на пенсию по возрасту", - говорится в документе.

Также предлагается выведение вне понятия "пенсия" всех надбавок, других выплат, имеющих статусный характер или других привилегий (установленных другими законами) и выплачиваемых за счет средств государственного бюджета. Нормы законодательства относительно таких доплат (привилегий) предлагается определить в одном законе о государственных социальных доплатах получателям пенсии и некоторым другим выплатам, изъяв их из ряда различных законов.

Базовая пенсия и баллы

Пенсия по возрасту состоит из базовой части пенсии по возрасту и страховой части пенсии по возрасту.

Размер базовой части пенсии по возрасту составляет 30% от минимальной заработной платы на текущий год, уменьшенной на сумму отчислений налогов, других обязательных платежей.

Размер страховой части пенсии учитывается как производное от суммы взносов, которые лицо уплатило в течение всего периода своей занятости.

Стоимость одного балла определяется по формуле, с учетом средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, и 4200 – усредненное количество баллов, которое приобретает лицо за 35 лет страхового стажа при уплате взносов.

Стоимость одного балла определяется Кабинетом министров и утверждается ежегодно с 1 марта.

Индексация пенсий

Законопроектом изменяются подходы к перерасчету пенсии в связи с индексацией. Учитывая, что ключевым критерием уровня пенсионного обеспечения является коэффициент замещения, то есть процент от заработной платы, а также то, что темпы роста заработной платы в средне- и долгосрочном периодах, как правило, превышают темпы инфляции, предлагается делать осовременивание страховой части пенсии на уровень рост средней заработной платы

"Рост пенсий будет соответствовать происходящим в экономике процессам: возрастут заработные платы (увеличатся суммы поступлений от взносов) - возрастут пенсии, замедляется рост заработных плат - замедляется рост пенсий", - говорится в пояснительной записке.

Также изменяются подходы к перерасчету пенсии для лиц, продолживших работать на пенсии. Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий будет происходить автоматически каждый год. Размер пенсии будет увеличиваться с учетом количества приобретенного стажа.

Специальные пенсии

Для обеспечения прозрачной и справедливой пенсионной системы, которая будет работать как математическая модель на основе актуарных прогнозов и без "ручного" вмешательства, дополнительные преференции (доплаты, надбавки, повышение, кратные зачисления стажа и т.п.) в пенсионном обеспечении, определенные разными законодательными актами, выводятся из структуры пенсии в солидарной системе в отдельные доплаты – государственные социальные доплаты получателям пенсии.

Все имеющиеся сегодня доплаты, повышения, дополнительные пенсии, надбавки и другие доплаты к пенсии, имеющие условно статусный характер или установленные за определенные заслуги или особенности работы (не подпадают под страховые принципы) будут сохранены и консолидированы в едином законе (новая редакция закона) "О пенсиях за особые заслуги"). Соответственно нормы, которыми определяются такие выплаты сейчас в специальных. законах, которые будут определены в этом законе.

Размер дополнительных государственных социальных выплат к пенсии для каждой отдельной категории лиц будет устанавливаться как процент от базовой величины, размер которой на старте реформы будет эквивалентен размеру прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В дальнейшем размер базовой величины будет утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом роста экономики.

Государственные социальные доплаты получателям пенсии и других выплат будут осуществляться за счет средств государственного бюджета и продолжат выплачиваться Пенсионным фондом Украины вместе с выплатой пенсии, отмечается по пояснительной записке.

Пенсия для людей с минимальным стажем

Законопроект предлагает расширить охват пенсионным обеспечением лиц, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих достаточно страхового стажа, хотя при этом уплатили достаточно большие суммы страховых взносов.

В частности, предлагается предоставить право на пенсию по возрасту независимо от имеющегося страхового стажа (в настоящее время минимальное требование 15 лет) лицам, достигшим 65 лет, при условии, что до этого времени они уплатили взносы в сумме, эквивалентной сумме взносов за 30 лет стажа с минимальной заработной платы

При этом другие действующие параметры определения права на пенсию (требования к страховому стажу и возрасту выхода на пенсию) остаются без изменений.