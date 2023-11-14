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Бази США на Близькому Сході атакували понад півсотні разів: десятки поранених

Вашингтон, Вівторок 14 листопада 2023 22:33
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Бази США на Близькому Сході атакували понад півсотні разів: десятки поранених Фото: Сабріна Сінгх, заступник речника Пентагону (flickr by Secretary of Defence US)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вже зафіксували 55 атак на свої військові бази на Близькому Сході з 17 жовтня. Поранення отримали понад півсотні військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Пентагону Сабріни Сінгх.

"З 17 жовтня по сьогоднішній день, за нашими даними, було скоєно 55 атак на наші сили. 27 атак на наші сили було скоєно в Іраку та 28 - у Сирії", - розповіла Сінгх.

Вона зазначила, що всього внаслідок атак було поранено 59 солдатів. У 27 з них виявили черепно-мозкові травми, а ще у 32 - інші несерйозні поранення.

"Станом на сьогодні всі 59 людей повернулися на службу", - додала Сінгх.

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів.

Усі країни Заходу, зокрема США, підтримали у конфлікті Ізраїль, але в Близькому Сході знайшлися ті, хто зайняли бік ХАМАС. Зокрема, це бойовики в інших країнах та Ірані.

З того часу військові бази США на Близькому Сході почали активно атакувати ракетами та дронами.

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