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Базы США на Ближнем Востоке были атакованы более полсотни раз: десятки раненых

Вашингтон, Вторник 14 ноября 2023 22:33
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Базы США на Ближнем Востоке были атакованы более полсотни раз: десятки раненых Фото: Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона (flickr by Secretary of Defence US)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже зафиксировали 55 атак на свои военные базы на Ближнем Востоке с 17 октября. Ранения получили более полсотни военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"С 17 октября по сегодняшний день, по нашим данным, было совершено 55 атак на наши силы. 27 атак на наши силы было совершено в Ираке и 28 - в Сирии", - рассказала Сингх.

Она отметила, что всего в результате атак было ранено 59 солдат. У 27 из них обнаружили черепно-мозговые травмы, а еще у 32 - другие несерьезные ранения.

"По состоянию на сегодняшний день все 59 человек вернулись на службу", - добавила Сингх.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали мирных жителей. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов.

Все страны Запада, в том числе США, поддержали в конфликте Израиль, а на Ближнем Востоке нашлись те, кто заняли сторону ХАМАС. В частности, это боевики в других странах и Иран.

С тех пор военные базы США на Ближнем Востоке начали активно атаковать ракетами и дронами.

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