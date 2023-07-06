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На базі Київського міського госпіталю створюється реабілітаційний центр для захисників, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

На базі Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни в Пущі-Водиці після реконструкції буде створено Медичний центр реабілітації для поранених українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Перевірив, як триває капітальний ремонт Київського міського госпіталю, де створюємо міський реабілітаційний центр. На базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок. Тут надаватимуть кваліфіковану реабілітаційну допомогу. Першу чергу ремонту плануємо завершити до жовтня цього року", - заявив Кличко.

За його словами, Київський міський госпіталь приймає на лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців з червня минулого року. За цей час реабілітацію тут пройшли понад 1500 захисників.

"Минулого року Департамент охорони здоров’я КМДА закупив для центру реабілітаційне обладнання. Також здійснили капітальні ремонти будівель, пошкоджених внаслідок воєнних дій, та ліфтів. Триває ремонт приміщень на кількох поверхах головного корпусу", - зазначив Кличко.

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" - 12-поверхова споруда з комплексом допоміжних будівель. Територія - майже 5 га.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ першим готується запустити "Електронний кабінет захисника", де військовослужбовці та ветерани війни зможуть оформити через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг.

Також Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.

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Віталий КличкоКиїв