На базе Киевского городского госпиталя создается реабилитационный центр для защитников, - Кличко

"Проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского госпиталя, где создаем городской реабилитационный центр. На базе госпиталя ветеранов войны будет создан Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Здесь будут предоставлять квалифицированную реабилитационную помощь. Первую очередь ремонта планируем", - заявил Кличко.

По его словам, Киевский городской госпиталь принимает на лечение и реабилитацию раненых военнослужащих с июня прошлого года. За это время реабилитацию прошли более 1500 защитников.

"В прошлом году Департамент здравоохранения КГГА закупил для центра реабилитационное оборудование. Также провели капитальные ремонты зданий, поврежденных в результате военных действий, и лифтов. Продолжается ремонт помещений на нескольких этажах главного корпуса", - отметил Кличко.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" - 12-этажное сооружение с комплексом вспомогательных зданий. Территория - почти 5 га.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев первым готовится запустить "Электронный кабинет защитника", где военнослужащие и ветераны войны смогут оформить через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг.

Также Виталий Кличко обратился к мэрии Берлина по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.