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З бази "Динамо" відправилось ще дві фури з продуктами харчування на фронт

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Четвер 13 липня 2023 20:46
З бази "Динамо" відправилось ще дві фури з продуктами харчування на фронт Фото: з бази "Динамо" відправилось ще дві фури з продуктами харчування на фронт (fcdynamo.com)
Автор: Артем Горовенко

Футбольний клуб "Динамо" передав військовим на передовій ще дві фури з продуктами харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

"Сьогодні ми передаємо військовим майже 40 тисяч кілограмів продуктів харчування, зокрема, порційного рису зі спеціальними добавками. Цей вантаж ФК "Динамо" (Київ) та фонд братів Суркіс передає на потреби ЗСУ, до відповідних підрозділів, які, у тому числі, несуть службу і на передовій. Це не перша партія вантажів, які прямують до наших захисників. Зокрема, українські воїни вже отримали кілька тисяч тон продуктів харчування та сотні тон засобів особистої гігієни, які допомагають їм на фронті боронити нашу державу", - повідомив віце-президент клубу Дмитро Бріф.

На цей момент клубу вже передав близько тисячі фур різної допомоги.

"Намагаємося максимально швидко реагувати на ситуації, які трапляються у різних куточках України. Наприклад, коли у Дніпрі ворожа ракета влучила у лікарню, наша машина з допомогою була одна з перших, яка прибула на місце події, а вже наступного дня після трагедії на Каховській ГЕС шість фур з питною водою були відправлені до херсонської області", - додав Бріф.

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