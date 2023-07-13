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С базы "Динамо" отправилось еще две фуры с продуктами питания на фронт

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Четверг 13 июля 2023 20:46
С базы "Динамо" отправилось еще две фуры с продуктами питания на фронт Фото: из базы "Динамо" отправилось еще две фуры с продуктами питания на фронт (fcdynamo.com)
Автор: Артем Горовенко

Футбольный клуб "Динамо" передал военным на передовой еще две фуры с продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Сегодня мы передаем военным почти 40 тысяч килограммов продуктов питания, в частности, порционного риса со специальными добавками. Этот груз ФК "Динамо" (Киев) и фонд братьев Суркис передает на нужды ВСУ в соответствующие подразделения, которые, в том числе, несут службу и на передовой. Это не первая партия грузов, направляющихся к нашим защитникам. В частности, украинские воины уже получили несколько тысяч тонн продуктов питания и сотни тонн средств личной гигиены, которые помогают им на фронте защищать наше государство", - сообщил вице-президент клуба Дмитрий Бриф.

К настоящему моменту клубу уже передал около тысячи фур разной помощи.

"Пытаемся максимально быстро реагировать на ситуации, которые случаются в разных уголках Украины. Например, когда в Днепре вражеская ракета попала в больницу, наша машина с помощью была одна из первых, которая прибыла на место происшествия, а уже на следующий день после трагедии на Каховской ГЭС шесть фур с питьевой водой были отправлены в херсонскую область", - добавил Бриф.

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