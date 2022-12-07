Бажають захистити від Росії. США збільшать військову присутність у країнах Балтії

У Литві це спочатку включає перехід від епізодичного розгортання бронетанкового батальйону і батареї польової артилерії до постійної ротаційної присутності.

посол США Роберт Гілкріст.

При цьому, за словами глави Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса, військова присутність США залишається важливою частиною стримування та захисту від Росії.

"Ми вітаємо та рішуче підтримуємо посилення постійної та стійкої військової присутності США в Литві та прагнемо надавати необхідну підтримку приймаючій країні", - додав міністр.