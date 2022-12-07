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Бажають захистити від Росії. США збільшать військову присутність у країнах Балтії

Фото: США збільшать військову присутність у країнах Балтії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сполучені Штати Америки мають намір збільшити постійну військову присутність у країнах Балтійського регіону – Естонії, Латвії та Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США у Литві.

У Литві це спочатку включає перехід від епізодичного розгортання бронетанкового батальйону і батареї польової артилерії до постійної ротаційної присутності.

посол США Роберт Гілкріст.

При цьому, за словами глави Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса, військова присутність США залишається важливою частиною стримування та захисту від Росії.

"Ми вітаємо та рішуче підтримуємо посилення постійної та стійкої військової присутності США в Литві та прагнемо надавати необхідну підтримку приймаючій країні", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські Військово-повітряні сили, які нещодавно посилили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, патрулюватимуть небо Литви замість угорських льотчиків, а допомагатимуть їм французькі солдати.

Також ми писали, щоНімеччина хоче посилити свою військову присутність у програмах НАТО і для захисту східного флангу Альянсу перед цим направила до Литви близько 1 тисячі військовослужбовців.

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