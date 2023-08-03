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У Росії масово вербують жінок із колоній на війну

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Росія, Четвер 03 серпня 2023 11:59
У Росії масово вербують жінок із колоній на війну Фото: у Росії почали масово вербувати жінок із колоній на війну в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії почали масово вербувати жінок із колоній на війну в Україні. Оскільки вони більш схильні до пропаганди, погоджуються вони охочіше за чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Можем объяснить".

"Бажання засуджених і не засуджених жінок йти на війну дуже велике", - розповіла засновник проекту "Русь сидящая" Ольга Романова.

За її словами, до останнього часу активне вербування жінок йшло на окупованих територіях. За даними правозахисниці, близько 50 жінок завербували з колонії в окупованому Сніжному (Донецька область), ще 100 зечок взяли з колоній з півдня Росії.

"На відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди. Ми можемо чекати новин і з інших жіночих зон. І жінки навіть більше хочуть воювати", - розповіла правозахисниця.

Ще близько 30 засуджених жінок з ВК-7 у липецькій Новоуглянці завербувалися на війну, уклавши контракт із Міноборони РФ.

"У Липецьку було саме масове вербування. Знаю, що жінки вибували навіть із московських СІЗО", - уточнила Романова.

За свідченнями полонених зеків, про які знає Романова, жінки воюють у складі Міноборони у підрозділах штурмовиків. У багатьох позивний "Вовчиця". Їх утримують разом із чоловіками, але воюють вони окремо.

Мобілізація жінок у Росії

Раніше Міністерство оборони РФ запустило рекрутингову кампанію з набору жінок до армії на контрактну службу. Їх можуть направити надалі на війну в Україну. При цьому через великі втрати і брак особового складу в армії в регіонах Росії можуть оголосити загальну мобілізацію.

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Мобілізація в Росії
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