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В России массово вербуют женщин из колоний на войну

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Россия, Четверг 03 августа 2023 11:59
В России массово вербуют женщин из колоний на войну Фото: в России начали массово вербовать женщин из колоний на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России начали массово вербовать женщин из колоний на войну в Украине. Поскольку они более подвержены пропаганде, соглашаются они охотнее мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Можем объяснить".

"Желание осужденных и не осужденных женщин идти на войну очень велико", - рассказала основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

По ее словам, до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях. По данным правозащитницы, около 50 женщин были завербованы из колонии в оккупированном Снежном (Донецкая область), еще 100 зэчек взяли из колоний с юга России.

"В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать", - рассказала правозащитница.

Еще около 30 осужденных женщин из ИК-7 в липецкой Новоуглянке завербовались на войну, заключив контракт с Минобороны РФ.

"В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО", - уточнила Романова.

По свидетельствам пленных зэков, о которых знает Романова, женщины воюют в составе Минобороны в подразделениях штурмовиков. У многих позывной "Волчица". Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они отдельно.

Мобилизация женщин в России

Ранее Министерство обороны РФ запустило рекрутинговую кампанию по набору женщин в армию на контрактную службу. Их могут направить в дальнейшем на войну в Украину. При этом из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах России могут объявить всеобщую мобилизацию.

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