"Бажано, на три букви": Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів

"На що повинна піти Росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поки що плани України незмінні.

"Авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - додав президент.