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На базе ВВС США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

На базе военно-воздушных сил США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Все здания и ее территория закрыты из-за сообщений о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу 88-го авиакрыла этой базы.

Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме.

"Экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон", - говорится в сообщении.

По данным телеканала WHIO, на территории базы по громкоговорителю повторяется сообщение "закрытый режим".

Информация о возможных пострадавших и причине произошедшего пока не приводится.

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Военная базаСоединенные Штаты Америки