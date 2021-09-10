На базе ВВС США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации: что произошло

На базе военно-воздушных сил США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Все здания и ее территория закрыты из-за сообщений о стрельбе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу 88-го авиакрыла этой базы.
Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме.
"Экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон", - говорится в сообщении.
По данным телеканала WHIO, на территории базы по громкоговорителю повторяется сообщение "закрытый режим".
Информация о возможных пострадавших и причине произошедшего пока не приводится.