RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На базі ВПС США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації: що сталося

Автор: Анастасія Рокитна

На базі військово-повітряних сил США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації (НС). Всі будівлі та її територія закриті через повідомлення про стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу 88-го авіакрила цієї бази.

Служби безпеки перевіряють будівлю. База знаходиться в закритому режимі.

"Екстрені служби відреагували на повідомлення про того, хто стріляв в зоні "А" Національного авіакосмічного розвідувального центру на базі Райт-Паттерсон", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу WHIO, на території бази по гучномовцю повторюється повідомлення "закритий режим".

Інформація про можливих постраждалих і причини події поки не наводиться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова базаСполучені Штати Америки