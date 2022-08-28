На базе россиян в Сватово мощные взрывы и пожар, - Гайдай

"Ночью что-то у них произошло. Но уже в нашем Сватово. Там у них была база, почти все войска уже вышли из Сватово, там осталась только полиция ОРДЛОвская. Осталась аграрная база, на которой они проводили передислокацию. И что-то та той базе снова какая-то "бавовна" произошла. Еще два часа назад там очень все еще горело и подрывалось", - отметил он.