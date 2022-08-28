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На базі росіян у Сватовому потужні вибухи і пожежа, - Гайдай

Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Сватовому сталися потужні вибухи на базі російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на телемарафоні.

"Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська. Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось та тій базі знову якась "бавовна" сталася. Ще дві години тому там дуже все ще горіло і підривалося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, що російські війська відступили на шести напрямках у Луганській області.

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СватовоВійна Росії проти України