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У базі по справі екс-"беркутівців" у сторони обвинувачення близько 500 свідків

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 16:10
Фото: засідання суду щодо "беркутівців" (twitter.com/racursua)
Фото: засідання суду щодо "беркутівців" (twitter.com/racursua)

Прокурор зазначив, що здивований відсутністю останнього потерпілого на сьогоднішньому засіданні

Прокурор по справі проти п'яти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, заявив, що у сторони обвинувачення в базі наявні близько 500 свідків. Про це в коментарі журналістам розказав прокурор по справі Олексій Донський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"В базі є близько 500 свідків у провадженні, це і очевидці і так далі. Зі свідками були проведені слідчі експерименти є.  Черед цих свідків багато безпосередніх очевидців подій" ,- сказав прокурор.

Донський також зазначив,що здивований відсутністю останнього потерпілого на сьогоднішньому засіданні.

"Дивно, оскільки вчора він обіцяв бути на засіданні. А сьогодні не відповідав на дзвінки та смс. У нас немає фактів, які б доводили, що на нього здійснювався тиск або його залякували",- додав прокурор.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва у справі проти п'яти колишніх "беркутівців", обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Відзначимо, у середу, 24 жовтня, адвокат по справі проти колишніх "беркутівців" заявив, що на Майдані начебто був здійснений терористичний акт проти правоохоронців.

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