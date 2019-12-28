По базе американских военных в Ираке ударили ракетами, есть жертвы

Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе К1 рядом с городом Киркук на севере Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что на базе дислоцируются вооруженные силы США, а также иракские силы федеральной полиции и контртеррористической службы.

В результате обстрела погиб американский гражданский контрактник, несколько военных США и Ирака были ранены.

По информации иракских военных, база К1 была обстреляна несколькими ракетами "Катюша". Неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены ракеты.

Напомним, США провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.

Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

Ранее в Ираке заявили, что существует угроза массового побега боевиков террористической группировки "Исламское государство" из сирийских и иракских тюрем, что приведет к возрождению организации.