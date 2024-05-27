BAZAR: рішення для кожного іммігранта у США на одній платформі

BAZAR – провідна дошка оголошень США, призначена для україномовних, російськомовних та польськомовних іммігрантів. Платформа надає зручний спосіб розміщення та пошуку оголошень про роботу, житло, послуги та бізнес.

Засновник україно-американського стартапу BAZAR Володимир Пугач так описує свій досвід та місію компанії: «Перший час в Америці був суцільним форс-мажором. Коли я їхав до США, все було зав’язано на знайомствах – не маєш знайомих, вважай, пропав. Зараз ці форс-мажори вирішує наш портал. Тож, тепер я кажу: не маєш знайомих – є BAZAR!».

Місія платформи BAZAR

Незручності, які виникають при переїзді зі штату в штат або при першому відвідуванні США, порушують стабільний уклад життя. Платформа BAZAR призначена для пошуку всього необхідного для іммігрантів знайомою їм мовою: роботи, житла, сервісу, варіантів дозвілля. Саме онлайн, щоб за запитом швидко знаходити або клієнта – якщо ви надаєте послугу, або послугу – якщо ви клієнт. Тобто «свої для своїх». Таким чином, на сайті розроблена ідея зробити «Платформу для НАШИХ».

Ось як описує суть створення платформи BAZAR її засновник Володимир Пугач: «Коли я захворів – усвідомив, що нікого тут не знаю, а отже, не можу знайти лікаря, який би розмовляв моєю мовою. Знань англійської було недостатньо, аби пояснити американському лікарю, що і як саме болить. Вирішити все одним телефонним дзвінком, як у попередніх штатах, де вже я мав багато знайомих, не вдалося, бо навіть не було кому зателефонувати».

Зараз на BAZAR можна подати оголошення, якщо ви шукаєте працівників, надаєте послуги, продаєте траки чи здаєте житло в оренду. І, відповідно, якщо ви – мігрант, який хоче звернутися до своїх краян, знайти роботу, різноманітні послуги, орендувати житло. Також можна вивчити афішу з українськими концертами та подіями, переглянути американські новини українською. Або почитати блог про життя у США, у якому багато відповідей для тих, хто щойно мігрував: і про підготовку документів, і про кредитні історії, і про навчання та ліцензування професії тощо. Для власників авто, які бажають продати чи надати в оренду транспортні засоби, помічником стане розділ «Автобазар».

BAZAR – не просто дошка оголошень, а масштабна інтернет-платформа

Портал відомий переважно як вебсайт з оголошеннями з пошуку роботи, житла та як каталог послуг і сервісів україно-/російсько-/польськомовоного ком'юніті в США. Однак BAZAR – не тільки дошка оголошень. Це величезна інтернет-платформа з різноманітними групами, чатами й каналами у найпопулярніших соціальних мережах.

Facebook-групи про пошук роботи та житла

Серед мігрантів, щоб знайти роботу або персонал, заведено розміщувати оголошення й у групах у Фейсбуці. У них створюється особлива атмосфера взаємодопомоги, люди діляться своїм досвідом. Найбільш потребують сторонньої допомоги ті, хто нещодавно переїхав до США. Спілкування в групах за інтересами допомагає їм швидше адаптуватися та облаштуватися на новому місці.

Тому створено мережу, розділену на два напрямки: робота та житло. Поки що групи діють для найбільших міст з мігрантами країн Східної Європи. Крім цього, виділено серію груп із вакансіями для водіїв (як для власників CDL, так і для драйверів без них).

Це не межа: у майбутньому кількість збільшуватиметься. Публікації в групах абсолютно безплатні. Проте не слід забувати, що кожна спільнота має свої правила.

Instagram-сторінки про життя у великих містах

У Instagram-спільнотах ви знайдете захопливі історії, поради, добірки вакансій, гайди та багато іншої корисної інформації, яка допоможе освоїтися в новому місті, а також насолоджуватися його унікальною атмосферою.

Месенджер Telegram

Був обраний завдяки тому, що знаходиться ближче до споживача, ніж соцмережі. Він передає інформацію оперативно і конфіденційно, не вимагаючи здійснювати безліч дій. Користувачі можуть швидко обмінюватися файлами будь-яких форматів і обсягів даних.

В офіційних каналах та чатах BAZAR ви знайдете оголошення про роботу, житло, послуги, розваги в будь-якій точці США + цікаві чати «Наші в штатах», «Барахолка USA». Учасники обговорюють найрізноманітніші теми про життя в Америці, і ви зможете звернутися до них з будь-якими питаннями та пропозиціями.

Мобільний застосунок для iOS та Android

Додаток зроблено для зручної роботи на мобільних гаджетах. Зокрема, користувачі не витрачають час на пошук вкладки в браузері, в якому збережено посилання. У мобільному застосунку BAZAR відтворено всі функції для результативного пошуку роботи/житла або інших запитів користувача. Також залишено всі розділи, крім блогу, які є на сайті. Мобільний застосунок доступний в App Store і Google Play.

Відгуки задоволених користувачів про BAZAR

Вдячні клієнти залишають свої відгуки на сайті, наприклад: «Я шукала, де б можна було безкоштовно розмістити оголошення про послуги б'юті-салону, де я працюю. Рекомендую BAZAR: супер легко та доступно!» Катерина, майстер манікюру, Пенсільванія.

«Я – новий користувач послуг bazar.club – можу сказати велике спасибі за чітко організовану рекламу та надходження великої кількості дзвінків у бізнес, вакансії заповнилися швидко. Менеджер Сергій – дбайливий, врівноважений, з високим професійним етикетом. Я буду повторним клієнтом за наступної потреби. Усього найкращого BAZAR і особисто Сергію!» Христина, адміністратор, Нью-Йорк.

Разом до успішної співпраці!

Для пошуку роботи, купівлі-продажу, оренди авто ви можете розмістити оголошення. Для цього завітайте на сайт та скористайтесь послугами BAZAR.

У планах засновника платформи Володимира розширювати свій продукт на інших мігрантів, які говорять румунською, іспанською тощо. І точно, як він колись, опинившись у новій країні, не розуміють, куди їм йти та з чого почати. «Щоб вони знали: не маєш знайомих – є BAZAR!»